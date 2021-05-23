Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Фото: Минпросвещения.

Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По данным ведомства, команда обновила абсолютный рекорд олимпиады.

"Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура. Сборная России получила восемь золотых медалей, достигнув максимального результата из возможного", - сказано в сообщении.

В российскую команду команду вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, академического лицея "Физико-техническая школа" имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Воробьевы горы".

Занимались школьники на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и выступали на олимпиаде при поддержке Минпросвещения под руководством тренеров Артема Воронова, Виталия Шевченко и Юрия Скакова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал победу юных физиков. Он отметил, что высокий результат нашей команды подчеркивает качество методик и моделей российского образования в целом, которые нацелены на раскрытие потенциала ребенка с малых лет.

"Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве", - сказал Сергей Кравцова, пожелав участникам продолжать научный и трудовой путь в этой области.