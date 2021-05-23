Умерла Нина Шацкая, актриса фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"

Нина Шацкая умерла на 82 году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Нина Шацкая. Актриса скончалась на 82 году жизни. Новость появилась на странице «Профком Таганка» в Фейсбуке. О причине смерти пока не известно.

«Ушла Нина Сергеевна Шацкая», - сказано в сообщении пресс-службы театра.

О причинах и точной дате смерти Заслуженной актрисы Российской Федерации пока не сообщается.

Нина Шацкая появилась на свет 16 марта 1940 года. В 1963 году она окончила Государственный институт театрального искусства. Шацкая тридцать лет жизни отдала служению на подмостках Театра на Таганке, затем перешла в «Школу современной пьесы».

В фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" Шацкая сыграла пионервожатую. Режиссер картины Элем Климов отмечал высокие актерские способности актрисы.

Актриса была дважды замужем. Первый брак Шацкой был с Валерием Золотухиным, второй с Леонидом Филатовым.

О месте и дате прощания с актрисой Ниной Шацкой пока не известно.