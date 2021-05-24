Минздрав не поддержал введение уголовной ответственности за нападения на врачей Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который призван «повысить защищенность медицинских работников и укрепление престижа медицинской профессии».

Как передает «Коммерсантъ» авторы инициативы Федот Тумусов и Александр Терентьев полагают, что «оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей» должно стать уголовно наказуемым деянием. Депутаты считают, что медики должны быть приравнены к пожарным, военнослужащим, полицейским, а также сотрудникам Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Тем не менее в самом Министерстве здравоохранения выразили сомнение относительно такой инициативы. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов заявил, что действующее законодательство уже содержит необходимые составы и меры ответственности.