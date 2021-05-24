Литва будет добиваться запрета международных полетов над Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

Литва будет работать с партнерами над закрытием воздушного пространства Белоруссии для международных рейсов. Такое заявление сделала премьер республики Ингрида Шимоните после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Глава латвийского правительства заявила, что воздушное пространство Белоруссии «небезопасно для всех».

Франция также не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС. Кроме того, Париж выступил за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска на фоне инцидента с самолетом Ryanair.

Тем временем латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic уже принял решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов.

Напомним, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Роман внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими. Создателей Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в «Организации массовых беспорядков».

Как писал сайт kp.ru, главы государств и правительств ЕС планируют обсудить на саммите 24 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске.