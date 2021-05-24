В России 24 мая 2021 года выявлено 8 406 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 8 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 24 мая 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 009 911 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 82 российских регионах. Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в столице, где ежесуточный прирост заболевших составил 2 487. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заболело 851 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 766.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 319 летальных исхода, а вылечили 6 450 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 118 801 заболевших, всего выздоровели 4 624 212 человека.