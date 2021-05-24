Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает шокирующей реакцию на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

По ее словам, «либо должно шокировать всё», в том числе принудительные посадки в Австрии самолета Президента Боливии Эво Моралеса в аэропорту Вены по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана, или же «не должно шокировать аналогичное поведение других».

Захарова также считает, что использование информационно-политических кампаний для формирования соответствующего восприятия при помощи СМИ сегодня не приносят должного эффекта.

«Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведённые "блюстителями порядка и хранителями морали"», - отметила она.