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В мире24 мая 2021 13:51

Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией

Париж и его европейские партнеры работают над мерами для закрытия воздушного пространства республики
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией

Международную организацию гражданской авиации просят приостановить полеты над Белоруссией

Фото: Иван ВИСЛОВ

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку международных полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Париж и его европейские партнеры работают над мерами для закрытия воздушного пространства республики для международных рейсов, а также запрету доступа белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран Европейского Союза.

«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», - приводит агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как писал сайт kp.ru, в правительстве Франции и ранее не исключили закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступили за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Литва также заявила о намерении работать с партнерами над закрытием белорусского воздушного пространства. Тем временем латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic уже принял решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов.

Напомним, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими.