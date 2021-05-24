Лавров: Россия запросила консульский доступ к россиянке, которая была на борту севшего в Минске самолета

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва уже связалась с отцом россиянки, которая была с Романом Протасевичем на борту экстренно севшего в Минске самолета Ryanair. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что к ней запросили консульский доступ.

«Вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступа», - сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции в Сочи.

Лавров призвал оценить всю ситуацию с экстренной посадкой самолета «не сгоряча, не впохыхах», а на основе всей имеющейся информации, напомнив, что представитель Министерства иностранных дел Белоруссии сделал развернутое заявление.

Напомним, в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки самолета в Минске был задержан создательTelegram-канала Nexta и главный редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими.