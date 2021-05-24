В «Единой России» стартовало предварительное голосование Фото: Артем КИЛЬКИН

В партии «Единая Россия» в понедельник, 24 мая, стартовало предварительное голосование. Процедура позволит партии с помощью зарегистрированных избирателей определить самых сильных кандидатов для выдвижения на выборах в Государственную думу и региональные парламенты. Предварительное голосование продлится до 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте «Единой России».

Голосование организовано по максимально открытой модели, поэтому принять участие смогут все зарегистрированные избиратели. Верификация пользователей происходит на едином портале государственных услуг.

Свою кандидатуру для участия в праймериз уже выдвинули 7,6 тысячи желающих, зарегистрировались около 5,6 тысячи кандидатов. При этом свыше 60 процентов участников текущих праймериз составляют представители бизнеса

Проходит предварительное голосование в электронном формате. Желающие проголосовать за кандидата должны до 28 мая 2021 года пройти регистрацию на специальном сайте и проголосовать в дни праймериз. На сегодняшний день в качестве выборщика зарегистрировались почти шесть миллионов человек.