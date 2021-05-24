Глава ВОЗ предрек человечеству заражение новым опасным вирусом

Тедрос Аданом Гебрейесус на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве Фото: REUTERS

Мир ожидает появление нового вируса, в разы опаснее, чем COVID-19, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Он заявил, что человечеству угрожает пандемия инфекции, потенциально более заразной существующего вируса. Гебрейесус обратил внимание на нежелание стран обмениваться ресурсами и технологиями, что, по его мнению, существенно тормозит борьбу с пандемией коронавируса.

Если государства продолжат такую политику, то человечество так и останется не готовым к борьбе с новыми угрозами, а мир погрязнет в несправедливости, считает глава ВОЗ. В этой связи он призвал страны активнее включаться в борьбу с COVID-19.

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о возможности нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью, но отметил, что такое возможно, если россияне не будет соблюдать меры профилактики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели 166 млн 814 тыс. 851 человек, скончались от коронавируса 3 млн 458 тыс. 905 инфицированных.