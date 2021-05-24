Михаил Ефремов в колонии делает антиковидные медицинские костюмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет общего режима за смертельное ДТП в Москве, в Белгородской колонии работает на производстве антиковидных костюмов для медицинских работников. Об этом в понедельник, 24 мая, в интервью сайту kp.ru рассказал ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

- Недавно я виделся с Михаилом Ефремовым. Он знаете, в своей колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии, - отметил общественник.

Алексей Мельников добавил, что осужденный актер рад работе, поскольку считает, что так «время идет быстрее».

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Ефремов рассказывал, что в колонии находится в хорошем психологическом состоянии, однако у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Актер отмечал, что жесткий режим в местах лишения свободы был для него в новинку, и к строгой регламентации жизнь пришлось привыкать. Ефремов также отмечал, что в колонии ему пока что не доводилось позаниматься творчеством, но ему приносят удовольствие и другие виды досуга, например, спортивные мероприятия.

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