В администрации Байдена считают, что встреча Путина и Байдена может пройти в Женеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента считает, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в Женеве. Об этом в понедельник сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

"Женева - наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в [американкой] администрации", - написал журналист в Twitter.

Он не добавил подробностей, но процитировал Байдена, что встреча будет нацелена на снятие напряженности в российско-американских отношениях.

Напомним, что ранее в телефонном разговоре, 13 апреля, лидеры двух стран заявили о необходимости встречи для разрешения разногласий. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе.

Ранее Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину устроить встречу с Байденом в Вене. Он подчеркнул, что для него и его страны это будет большая честь.