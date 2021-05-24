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Здоровье24 мая 2021 17:04

Россиянам старше 65 лет рекомендовали вводить три дозы «Эпиваккороны»

Препарат показал большую эффективность среди женщин
Абдулла ШАКИРОВ
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Людям старше 65 лет рекомендуются три дозы «ЭпиВакКороны»

Людям старше 65 лет рекомендуются три дозы «ЭпиВакКороны»

Фото: Анастасия Осипова

Людям старше 65 лет стоит вводить три дозы вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», показало исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Исследование показало, что антитела после прививки «ЭпиВакКороной» вырабатываются в большем количестве у людей молодого возраста, чем у пожилых. Поэтому медики рекомендовали пожилым применять три дозы вакцины, сказано на сайте COVID-19 Preprints.

Отмечается, что «ЭпиВакКорона» в целом эффективный препарат и хорошо переносится привитыми. Причем, согласно исследованию, эффективность препарата оказалась выше у женщин. Вакцинация проводилась два раза с интервалами от 14 до 21 дня. Такие схемы введения вакцины сопоставимы по эффективности среди всех возрастных групп, говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года, в нем приняли участие 1 736 человек.

На прошлой неделе, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин заявил о выпуске четвертой вакцины от коронавируса. Напомним, сейчас в стране производят препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

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