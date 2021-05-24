Мэр Риги на чемпионате мира по хоккею заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый

Мэр Риги на чемпионате мира по хоккею заменил флаг Белоруссии на оппозиционный. Фото: Twitter @edgarsrinkevics

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с главой министерства иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в стране в 1991—1995 годах, а ныне используется белорусской оппозицией. Об этом глава МИД Латвии написал в своем Twitter в понедельник, 24 мая, прикрепив соответствующее фото.

Флаги стран-участниц чемпионата установили в центре Риги - на улице Бривибас.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги - на улице Бривибас. Фото: Twitter @edgarsrinkevics

- В знак солидарности со стремлением белорусского народа к свободе мы подняли бело-красно-белый флаг в центре Риги. Спасибо Рижской Думе за инициативу, - написал Ринкевич.

Напомним, что на минувшей неделе в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией белорусского МВД заявили о намерении инициировать включение оппозиционного бело-красно-белого флага в список запрещенной нацистской символики.