Руй Витория - новый главный тренер московского "Спартака"

Руй Витория - новый главный тренер "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" объявил о том, что контракт с клубом подписал португальский тренер Руй Витория. Как сообщила пресс-служба "красно-белых", контракт с новым наставником рассчитан на два года.

51-летний португальский специалист достаточно успешно работал у себя на Родине. Свою карьеру он начал еще в 2002 году, набирался опыта в юношеской команде "Бенфики". А с 2015 года он работал в главной команде Лиссабона. Под его началом клуб дважды выиграл чемпионат страны, Кубок Португалии и Кубок Лиги. А в Лиге Чемпионов команда дошла до четвертьфинала, оставив позади себя в 1/8 финала турнира питерский "Зенит".

Последнее место работы португальца - клуб "Аль-Наср" в Саудовской Аравии. Он с командой дошел до финала азиатской Лиги Чемпионов.

Вместе с Руем Витория в "Спартак" приходят его тренеры. В штаб вошли первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау, сообщила пресс-служба "Спартака".

С командой Руй Витория познакомится в середине июня, когда "Спартак" выйдет из отпуска. К работе в клубе новый тренер уже приступил.