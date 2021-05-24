Лондон рассмотрит возможность санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair Фото: REUTERS

Власти Великобритании рассмотрят возможность введения санкций против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб в ходе своего выступления в парламенте королевства.

- Был упомянут «Северный поток» и другие возможности для оказания санкционного давления. Этот вопрос мы рассмотрим и проконсультируемся с нашими партнерами, - заявил он.

Напомним, вчера самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. После посадки самолета белорусские правоохранители задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, внесенного в список причастных к терроризму лиц.

В Минтрансе Белоруссии сегодня сообщили, что злоумышленники угрожали взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом, требуя от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля.