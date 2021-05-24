Правительство Украины рассмотрит вопрос о прекращении авиасообщения с Белоруссией 25 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство в этот вторник, 25 мая, проведет внеочередное заседание, на котором примет решение о возможном прекращении авиационного сообщения с Белоруссией. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава кабмина Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

- По поручению президента Владимира Зеленского завтра собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Белоруссией. МИД и министерство инфраструктуры Украины уже готовят пакет соответствующих решений. Наша страна должным образом ответит на ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье самолет компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщений о минировании. После этого белорусские правоохранители задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, внесенного в список причастных к терроризму лиц.

Напомним, что глава белорусского Минтранса сообщил, что угрожавшие взорвать данное воздушное судно над Вильнюсом в своем письме требовали от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля.