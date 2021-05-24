Профессор Наталья Пшеничная: Очки снижают риск заражения коронавирусом в три раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ношение очков снижает риск заражения коронавирусной инфекцией в три раза. Об этом в понедельник, 24 мая, заявили профессор и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в своем докладе на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Доктор медицинских наук объяснила, что до формирования полноценного коллективного иммунитета решающую роль в сдерживании распространения вируса играют так называемые меры неспецифической профилактики.

- Несмотря на споры, большинство исследований доказывает, что такие меры все-таки работают. Так, установлено, что защита глаз снижает риск заражения в три раза. В идеале надо использовать специальные очки либо щиток или, как минимум, обычные очки, - отметила Наталья Пшеничная.

Замдиректора НИИ эпидемиологии отметила также, что социальная дистанция и ношение масок снижают риск заражения в пять-шесть раз, а если их надевают и больной, и здоровые окружающие, то степень защиты еще выше.

Как сообщал сайт kp.ru, Наталья Пшеничная в своем докладе также опровергла информацию о том, что новые штаммы коронавирусной инфекции являются более заразными. Она подчеркнула, что они поддаются всем вакцинам от заболевания.

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