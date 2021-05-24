Россия закупит «Онкаспар» на 521 млн рублей для лечения детского лейкоза

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия закупит пока незарегистрированный в нашей стране препарат «Онкаспар», предназначенный для лечения детского лейкоза. В понедельник, 24 мая, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 521 миллиона рублей на закупку этого медикамента, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении уточняется, что «более 521 миллиона рублей будет направлено на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата «Онкаспар», который применяют для лечения острого лейкоза у детей». Деньги поступят из правительственного резервного фонда, в 2021 году будет закуплено 1970 упаковок лекарства.

«Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - добавили в пресс-службе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Онкаспар» – противолейкозное лекарство, применяемое для лечения детей с тяжелой патологией, препарат производится во Франции, отечественных аналогов ему пока нет. Закупкой, ввозом и доставкой «Онкаспара» занимается Московский эндокринный завод.