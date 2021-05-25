Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки

В своем поздравлении Путин обратил внимание на значительные успехи африканских стран в экономической и социальной сферах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил главам правительств африканских стран телеграмму с поздравлением с Днем Африки, текст которой опубликован на сайте Кремля. Праздник является символом победы Африки над колониализмом, отметил глава государства.

В своем поздравлении Путин обратил внимание на значительные успехи африканских стран в экономической и социальной сферах, усиление их влияния на международную повестку, а также отметил стремление стран континента к взаимовыгодному сотрудничеству между собой.

Президент подчеркнул, что Россия ценит дружественные отношения с государствами Африки и готова поддерживать их в вопросах урегулирования локальных конфликтов, борьбе с терроризмом, экстремизмом, эпидемиями и продажей наркотиков. По словам Путина, прошедший в 2019 году в Сочи саммит «Россия – Африка» задал новый вектор развития отношений. Он выразил надежду на укрепление международных связей с африканскими странами.