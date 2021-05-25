Раскрыт разработанный в 1945 году план Черчилля против СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против Советского Союза.

Как передает The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива, согласно досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Красной Армией Берлина Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования разработать операцию под кодовым названием «Немыслимое» («Unthinkable»).

Предполагалось, что западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, морское и воздушное наступление вглубь территорий, которые заняты Советским Союзом. Решающее столкновение должно было состояться в сельской местности вокруг Шнайдемюля (Пила в Польше).

Отмечается, что основной задачей операции было навязать СССР «волю США и Британской империи». Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, а в самой операции собирались задействовать свыше восьми тысяч человек, в том числе американские, канадские и польские военные подразделения.

Однако Томпсон полагал, что для победы понадобятся дополнительные силы, и предложил перевооружить армию СС, добавив еще десять дивизий. Кроме того, генерал напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя СССР и сколько страданий они понесли, отметив, что нападение на Советский Союз сразу после войны стало бы «катастрофой» для морального духа.

Фельдмаршал Алан Брук поддержал Томпсона, указав на то, что шансы добиться быстрой победы в наступлении против СССР ничтожно малы. Несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции. По данным The Telegraph, план «Немыслимое» на сегодняшний день лежит в папке под названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».