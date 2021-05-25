Российские банки рекордно повысили лимиты по кредитным картам Фото: Александр ГЛУЗ

Средний лимит по вновь выданным российскими банками кредитным картам в апреле текущего года достиг максимального размера с начала 2019 года, и равен 72,9 тысячам рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), где отмечают, что такого роста не наблюдалось все предыдущие годы

Как передает РБК, уточняется, что по сравнению с мартом кредитный лимит прибавил 5,2 процента, или 3,6 тысячи рублей, а по сравнению с прошлым годом рост составил 12,3 процента.

«Но в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их. Лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года», - говорится в исследовании НБКИ.

Аналитик Moody’s Мария Малюкова полагает, что увеличение лимитов по кредитным картам связано с восстановлением экономической активности, а также отложенным спросом граждан на ссуды.

По словам старшего аналитика агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егора Лопатина, на эти данный также оказало влияние ускорение инфляции и сезонность, поскольку именно сейчас граждане оплачивают турпутёвки или проведение домашних ремонтов.