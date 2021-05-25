Зеленский призвал расширить численность армии Украины из-за «агрессии России»

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об увеличении числа Вооруженных сил республики и об основах национального сопротивления. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об увеличении числа Вооруженных сил республики и об основах национального сопротивления.

Документ предполагает расширить численность военнослужащих ВСУ на 11 тыс. человек, сообщается на сайте украинского парламента. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, оборона территориальной целостности Украины приобрела особое значение «в условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации».

Увеличение армии потребует дополнительных расходов из бюджета республики, отмечается в документе. В настоящее время Вооруженные силы Украины насчитывают 255 тысяч человек.

Напомним, Зеленский разрешил, не объявляя войны, отправлять на нее резервистов.

Ранее президент Украины также прокомментировал российские военные учения в Крыму.

Сайт kp.ru писал, как Зеленский снова хочет прогнуть «Минские соглашения».