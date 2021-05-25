ЕСПЧ признал нарушение Британией прав и свобод человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Великобритания нарушила целый ряд статей европейской конвенции о защите прав и свобод человек, перехватывая данные пользователей в интернете.

В 2018 году ЕСПЧ уже признавал нарушение Соединенным Королевством прав и свобод человека из-за программы массового негласного наблюдения британских спецслужб, о которых стало известно благодаря разоблачениям Эдварда Сноудена.

В рамках этого дела суд рассмотрел серию жалоб от журналистов, правозащитных организаций, а также отдельных граждан, в том числе бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году передал в прессу информацию о масштабных программах американских и британских спецслужб, перехватывающих частную переписку и подслушивающих телефонные разговоры.