Центробанк сформировал экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российский Центробанк сформировал экспертные группы по выбору изображений для нового дизайна банкнот. Окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров Банка России, говорится во вторник, 25 мая, на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что в состав экспертных групп вошли федеральные и региональные специалисты в области истории, культурологии и денежного обращения.

- Группы должны выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на купюрах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Данные изображения должны объединять людей, - сообщил заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев.

Напомним, ЦБ РФ в 2021-2025 годах намерен продолжить работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей.