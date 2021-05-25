Содержание Софии Сапеги под стражей в Белоруссии продлено на два месяца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Содержание под стражей гражданки России Софии Сапеги продлено в Белоруссии на два месяца, она переведена в СИЗО КГБ. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил ее отец Сергей Дудич.

- Ее поместили в следственный изолятор КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца, - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, София Сапега была задержана в минувшее воскресенье, 23 мая, в аэропорту белорусской столицы вместе со своими молодым человеком – создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем - после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Данный самолет следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Напомним, что сам Протасевич также находится в минском СИЗО. Он уже дал признательные показания, сообщив, что сотрудничает со следствием.