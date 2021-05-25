Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района российской столице оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента общая сумма штрафа составила 26 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

- Компания виновна в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП России. По этому протоколу ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей. В общей сложности суд рассмотрел восемь протоколов: по двум из них штраф составил четыре миллиона за каждый, по шести остальным – в размере по три миллиона, - сказала она в интервью изданию РИА Новости.

Кроме того, 10 июня в отношении Facebook будут рассмотрены еще два аналогичных протокола и два протокола по части четвертой статьи 13.41 КоАП за неудаление информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, порнографию с несовершеннолетними или объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня суд также оштрафовал на шесть миллионов рублей в совокупности компанию Google по трем аналогичным протоколам.