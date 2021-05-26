ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В России предложили ввести так называемые эталонные тарифы на теплоснабжение. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), главная цель нововведения – избежать роста тарифов из-за увеличивающихся расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие нужды, которые часто называют в качестве причин повышения расценок.

Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства, документ может быть опубликован уже в июне этого года, рассказал газете «Известия» замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.