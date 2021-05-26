В Охотском море столкнулись два судна – японское и российское

Столкновение произошло возле японского острова Хоккайдо Фото: REUTERS

Ранним утром в среду, 26 мая, в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский сухогруз «Амур», в результате японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» спас пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Наши моряки не пострадали.

По данным телеканала NHK, все спасенные японцы были доставлены на борт российского судна, трое из них серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии. Столкновение произошло примерно в 23 километрах к северо-востоку от японского острова Хоккайдо, в районе расположенного на нем города Момбецу.

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» подтвердили факт столкновения двух судов и сообщили, что «Амур» сейчас следует в порт Момбецу, уточнив, что инцидент случился в зоне ответственности Японии, поэтому там и будут проводить расследование ЧП.

«По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга», - сказал Интерфаксу представитель МСКЦ.

Агентство Kyodo сообщает, что трое японских рыбаков погибли, однако их смерть должна быть официально установлена по особой процедуре уполномоченным врачом, а до этого они считаются живыми.