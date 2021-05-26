Лукашенко: мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны

Президент подчеркнул, что не позволит террористам применять манипуляции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления 26 мая прокомментировал ситуацию вокруг посаженного на днях в Минске борта компании Ryanair, отметив, что это характеризует отношения с Западом.

- Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны! Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами, - заявил президент.

Лукашенко рассказал, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.