Лукашенко: нет смысла шатать Беларусь

Президент отметил, что самое важное это сохранить страну для детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления 26 мая обратился к мировому сообществу.

- "Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", - сказал Лукашенко.

Президент прокомментировал ситуацию с посаженным на днях бортом Ryanair, отметив, что Запад слишком быстро отреагировал на это сообщение. Лукашенко подчеркнул, что обвинения европейских коллег были сделаны под копирку.