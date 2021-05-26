Лукашенко: против России уже работает «один экстремистский канал»

Лукашенко заявил, что против России уже работает «один экстремистский канал». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что против России уже работает «один экстремистский канал».

- Один экстремистский канал, рожденный на белорусской проблематике, уже вовсю работает против России, показав истинную цель западных стратегов, - сказал президент.

Во время своего выступления, он подчеркнул, что Запад очень быстро засыпал Белоруссию обвинениями после посадки рейса Ryanair в Минске.