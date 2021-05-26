Лукашенко: Протасевич собирался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж»

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Задержанный во время экстренной посадки лайнера Ryanair Роман Протасевич намеревался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж». Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду, 26 мая.

Белорусский лидер предложил «западным защитникам» ответить на вопросы, на какие спецслужбы работал «этот человек» и «его сообщница», а также кто платил ему за участие в войне в Донбассе

«Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий ... Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире … Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», - заявил он.

Напомним, Романа Протасевича, который является создателем Telegram-канала Nexta и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, находился на борту лайнера Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая. Как писал Сайт kp.ru, накануне он дал признательные показания.