Российские разработчики создали гаджет для контроля приема лекарств

В России создали устройство контроля приема лекарств Фото: Андрей КОПАЛОВ

Российские разработчики создали автоматическое устройство подачи таблеток и витаминов, чтобы обеспечить контроль приема лекарств. Устройство также напоминает, в какое время необходимо выпить таблетку и присылает уведомление на смартфон.

Как пояснили, в одно устройство можно загрузить двухнедельную или месячную норму лекарств и через мобильное приложение настроить дозировку.

«Проект Pills Help создали участники интенсива «Архипелаг 2121», разработчики из Новосибирского государственного университета экономики и управления. Устройство позволит не держать в голове информацию о том, какие таблетки и когда надо принимать. Достаточно будет настроить гаджет раз в месяц», — цитирует сообщение пресс-службы Платформы НТИ RT.

Как отметил соруководитель проекта, в настоящее время уже создана 3D модель устройства и началась разработка мобильного приложения, передает Москва 24.

Напомним, ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, какие новые функции, связанные со здоровьем и медициной появятся в новых гаджетах. Он отметил, что уже сейчас электронные браслеты могут измерять давление, уровень кислорода в крови и фиксировать другие показатели здоровья, пишет Life.ru.