ЦБ заявил об отсутствии системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе

В ЦБ заверили, что банковская система может чувствовать себя комфортно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рекордная «дыра» в валютном балансе банковской системы России не вызвала системной проблемы, заявили в пресс-службе Центрального банка.

На начало мая объем валютной ликвидности, то есть способности страны своевременно рассчитываться по внешним долгам, составлял 48,5 млрд долларов, а этого достаточно, чтобы покрыть около 15% валютных обязательств, передает РИА Новости. В ЦБ заверили, что при таком показателе банковская система может чувствовать себя комфортно.

Как рассказали представители регулятора, при необходимости банки смогут взять дополнительный объем валютной ликвидности благодаря обмену различными активами или покупке валюты на рынке. Кроме того, предусмотрены дополнительные инструменты поддержки, пояснили в ЦБ.

Как писал сайт kp.ru, банковская система России в своей совокупности по итогам апреля текущего года продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе, которая в общем составила 15 млрд долларов.