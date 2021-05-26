Переговоры Путина и Лукашенко запланированы на 28 мая 2021

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александа Лукашенко планируются на пятницу, 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белорусский лидер заявил, что на повестке его встречи с российским коллегой в первую очередь стоит вопрос экономики.

«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», - сказал глава республики в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Лукашенко заявил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем.

В Кремле также не исключили, что Лукашенко проинформирует Путина о состоянии экономики в Белоруссии.

Напомним, предыдущие встреча Путина и Лукашенко прошла в Кремле 22 апреля. Беседа продолжалась около четырех часов.