Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Сообщается, что 26 мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к российской границе воздушная цель.

Для опознания и сопровождения цели был поднят в небо истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил над Баренцевым морем.

Отмечается, что границы России нарушены не были.

В конце апреля российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолеты США и Норвегии. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечено, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.