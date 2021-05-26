МИД РФ: задержанной в Минске россиянке должны предъявить обвинение в течение 10 дней

Мария Захарова сообщила, задержанной в Минске россиянке должны предъявить обвинение в течение 10 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Белоруссия уведомила РФ о продлении срока содержания россиянки Софьи Сапега под стражей на два месяца. Ей могут предъявить обвинение через 10 дней.

- 25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что, согласно законодательству Белоруссии, в течение 10 дней ей должны предъявить официальные обвинения или отпустить на свободу.

Ранее сообщалось, что россиянке могут предъявить обвинение по статье о "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

26 мая адвокат россиянки получил разрешение посетить девушку в СИЗО КГБ Белоруссии.