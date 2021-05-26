Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию населения от коронавирусной инфекции нельзя.

- Кто-то говорит применительно ко всему населению страны, кто-то - о работниках отдельных сфер. Я еще раз хочу обозначить позицию - вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя, — сказал Путин.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отклики на его слова о том, что в некоторых случаях государства могут вводить обязательную вакцинацию. Он заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может сформироваться при добровольной вакцинации, однако на сегодняшний день она идет медленно.

До этого депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил профессии, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции обязательна.Он отметил, что речь идет о медицинских работникам и сотрудниках общепита.