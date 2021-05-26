Президент Польши: «Россия — ненормальная страна»

Анджей Дуда выступает в Тбилиси Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси 26 мая, назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал поднять вопрос отношений с Москвой на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время своего выступления в столице Грузии польский лидер принялся критиковать наше государство в резких выражениях. По его словам, действия России «агрессивные и имперские», которые якобы «отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям и гибели людей».

«Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия — ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», - заявил Анджей Дуда, выступление которого транслировали грузинские телеканалы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин говорил, что «российско-польские связи могли бы быть содержательнее и продуктивнее», и накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы можно решать «на основе прагматизма и учета интересов друг друга», Москвы выступает именно за такой конструктивный подход.