В Пентагоне заявили, что не называют Россию «врагом»

Официальный представитель Пентагона вице-адмирал Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом», заявил руководитель пресс-службы американского министерства обороны вице-адмирал Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов по поводу совместных российско-сербских военных учений. Один из корреспондентов применил именно это слово по отношению к нашей стране.

«Никто не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не тот термин, который мы используем касательно России», - сказал официальный представитель Минобороны США.

Джон Кирби добавил, что он не знает подробностей предстоящих учений, а также что он «хотел бы, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения».

При этом пресс-секретарь Пентагона отметил, что Соединенные Штаты ценят участие Сербии в программе НАТО «Партнерство ради мира», передает ТАСС.

Накануне, 26 мая, в Минобороны России сообщили, что на территории этой балканской страны до 11 июня будут проходить совместные учения военнослужащих инженерных войск, наши военные инженеры уже прибыли в Сербию, где поделятся опытом с местными коллегами.

Как писал сайт kp.ru, перед этим завершились российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности, в которых принимали участие подразделения специального назначения двух стран.