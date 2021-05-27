Ученые из Германии выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами Фото: REUTERS

Немецкие ученые из университета Гете во Франкфурте сообщили, что выявили связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и Johnson & Johnson и появлением тромбов у привитых пациентов. Об этом в четверг, 27 мая, говорится в материале издания Financial Times.

Специалисты установили, что случаи тромбоза связаны с аденовирусными векторами, которые данные препараты от коронавируса используют для доставки спайкового белка вируса в человеческом организме.

- Предполагается, что спайковый белок попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где, как правило, производит белки COVID-19, а в ядро этой клетки. В связи с этим части белка расщепляются и проявляются мутации. Именно они являются причиной образования тромбов у некоторых привитых пациентов, - говорится в статье.

Отмечается, что другие вакцины от коронавирусной инфекции доставляют белок в ядро клетки, что позволяет избежать подобных побочных эффектов.

Немецкие ученые предположили также, что разработчики прививок могут изменить секвенирование спайкового белка и тем самым предотвратить его расщепление.

Напомним, что в начале этого года вокруг вакцины AstraZeneca разгорелся скандал: некоторые европейские государства приостановили использование препарата из-за случаев выявления тромбов у пациентов после вакцинации им. В начале апреля европейский регулятор ЕМА подтвердил существование связи между вакциной компании AstraZeneca и образованием тромбов.