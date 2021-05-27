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Общество27 мая 2021 13:51

Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем

Анзор Музаев отметил, что создать равные условия всем участникам экзамена при его онлайн-формате будет трудно
Ксения АНУФРИЕВА
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Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем

Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Рособрнадзора допускают дистанционную сдачу единого государственного экзамена в будущем. Обеспечить равные условия всем участникам экзамена при его онлайн-формате будет трудно. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной ЕГЭ.

- Не могу пока что сказать год в будущем, когда это произойдет. Пока что не понимаю этого горизонта, который выражается в годах, когда мы сможем на дистанционный формат перевести экзамен, - сообщил глава Рособрнадзора.

Анзор Музаев добавил, что в настоящее время в рамках национального проекта «Образование» ведется работа по техническому оснащению всех школ России, количество которых составляет свыше 44 тысяч. При этом, по мнению руководителя ведомства, сейчас в стране нельзя создать равные технические условия для всех 700 тысяч участников ЕГЭ, если перевести его в дистанционный формат, поскольку в таком случае у всех школьников должны быть одинаковые качество подключения и технические требования к компьютеру.