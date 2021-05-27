Поддержка семей с детьми и новое жилье: Глава Амурской области Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом

Губернатор Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Василий Орлов 27 мая выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием Амурской области. Глава региона рассказал об основных задачах, которые правительство области решало в непростой для всего мира 2020 год. В условиях пандемии коронавируса Приамурью пришлось сосредоточить все силы и оперативно перестроить систему здравоохранения.

- Удалось оперативно мобилизовать медицинские службы, обеспечить область оборудованием и лекарствами, принять все меры предосторожности. С таким серьёзным вызовом наша система здравоохранения не сталкивалась многие десятилетия, но мы справились, - подчеркнул губернатор.

Еще одним серьезным испытанием для Приамурья стали паводки и ликвидация их последствий. Василий Орлов отчитался перед депутатами о том, что областными властями было сделано в социальной сфере, в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, и дал ряд поручений правительству региона. В частности, губернатор поручил подготовить изменения в законодательство по снижению возраста детей-сирот с 25 до 23 лет, дающего право на получение сертификата на приобретение жилья в собственность, а также разработать программу по ликвидации очереди на получение новых квадратных метров. Кроме того, Василий Орлов распорядился обеспечить жильем медицинских работников.

Особое внимание глава региона обратил на поручение Президента Владимира Путина к 2030 году снизить в два раза число людей, живущих ниже прожиточного минимума. Губернатор поставил задачу разработать пакет социальных мер для поддержки малоимущих. Василий Орлов также распорядился увеличить суммы компенсаций родителям на детский отдых и на питание школьников. Еще одна инициатива главы региона - до 2022 года модернизировать все детские лагеря Приамурья.

- Я дал распоряжение поднять сумму компенсации родительской платы с 15 до 25% на путевки в загородные лагеря и с 50 до 75% - компенсацию стоимости питания для ребят в пришкольных лагерях. Подчеркну, это не считая федеральных компенсаций на отдых детей, - рассказал глава региона. - Я ставлю перед правительством области задачу – к 2022 году разработать программу поддержки загородных лагерей. В ближайшие годы все детские лагеря на территории области необходимо привести в порядок, отремонтировать и модернизировать.

Губернатор обозначил задачи, которые областные власти намерены решить в ближайшие три года. В их числе - субсидирование перевозок по внутрирегиональным маршрутам, строительство и реконструкция аэропортов, ввод в эксплуатацию нового жилья и переселение людей из аварийного жилья, восстановление дорог, благоустройство территорий и создание комфортной городской среды, развитие туристической инфраструктуры.