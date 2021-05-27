В Вологодской области взялись за ремонт «убитой» дороги на Санкт-Петербург

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Трасса соединяет Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую области и является самым коротким путем от Санкт-Петербурга до Архангельска, но не самым простым.

На «убитость» этой дороги постоянно жалуются вологжане и жители других регионов, особенно на грунтовый участок дороги от деревни Кедры до села Мегра. Его постоянно размывают дожди и затапливает в половодье, в это время здесь «тонут» даже грузовики.

«Трасса очень протяженная, ее невозможно отремонтировать только за счет бюджета Вологодской области. Но спешу поделиться отличной новостью: нам выделено 1,9 миллиарда рублей на ремонт самых плохих участков дороги. На этой неделе стартуют конкурсные процедуры по выбору подрядчика», – рассказал Олег Кувшинников вологжанам в среду во время прямого эфира «Поокаем в сети» во «ВКонтакте».

«Капитальный ремонт трассы на участке от границ с Ленинградской областью до деревни Нижней Водлицы с 116 по 133 километр, а также на участке от деревни Кедры до деревни Верхнее Понизовье с 139 по 152 километр начнется в третьем квартале этого года», – уточнили в пресс-службе Управления автомобильной магистрали Москва-Архангельск «Холмогоры».

К 2022 году дорогу заасфальтируют на всем протяжении, будет организовано две полосы движения по 3,5 метра каждая.