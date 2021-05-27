Глава Архангельской области Цыбульский учредил премию для медиков и ежегодную выплату ветеранам ВОВ

Губернатор Александр Цыбульский учредил ежегодную губернаторскую премию для медицинских работников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/Иван Малыгин.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский учредил новую награду для медработников - специальную губернаторскую премию «Профессия – Жизнь». Об этом руководитель региона сообщил 27 мая, выступая с ежегодным Посланием областному Собранию депутатов. Ежегодно премию будут получать 20 лучших медиков Поморья. Каждому из них вручат по 100 тысяч рублей. Лауреаты премии будут определяться народным голосованием.

- Мы должны сейчас, в период, когда ценность врачебной профессии стократно повысилась, пересмотреть отношение к оценке работы наших медицинских работников, - подчеркнул Александр Цыбульский.

В своем послании губернатор рассказал о развитии медицины в регионе. На модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет Архангельская область собирается направить 6,3 миллиарда рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета, при этом региональное софинансирование составит более 200 миллионов рублей.

– Сейчас мы вступаем в качественно новый этап развития медицины, - отметил Александр Цыбульский. - Главным двигателем этого процесса станет региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках этой программы в регионе появятся 19 новых медучреждений: области предстоит построить ФАПы, участковые больницы, амбулатории, поликлиники.

- Они полностью заменят те, которые сегодня имеют износ, близкий к ста процентам. На эти цели мы направим 2,3 миллиарда рублей, – рассказал губернатор. - Также в ближайшие пять лет нам предстоит провести капитальный ремонт 24 зданий больниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 2,2 миллиарда рублей.

Кроме того, регион собирается модернизировать техническую базу больниц и поликлиник. Для этого планируется приобрести 638 единиц нового медицинского оборудования.

В ходе Послания Александр Цыбульский также сообщил о введении ежегодной региональной выплаты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны: она составит не менее 20 тысяч рублей. В Архангельской области сегодня проживают 270 участников боевых сражений, и всем им необходимо уделить особое внимание. Для этого губернатор распорядился прикрепить к каждому из ветеранов куратора от правительства региона и органов местного самоуправления.

- Задача куратора - находиться на постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родственниками и при первой необходимости быть готовыми организовать оперативную помощь, - отметил Александр Цыбульский. - Такой помощью станет приоритетное право приезда к ветерану врача, обеспечение необходимыми продуктами питания и вообще любая поддержка, в которой нуждаются люди, благодаря подвигу которых мы сегодня имеем возможность жить, работать и воспитывать детей.