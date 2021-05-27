Губернатор Тульской области открыл завод по производству соли в Киреевском районе

Фото пресс-службы губернатора Тульской области

27 мая состоялось открытие завода полного цикла по производству соли класса «экстра» «Киреевский Солепромысел». В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, учредитель компании «Киреевский солепромысел», генерального директора группы компаний «Сибирский элемент» Александр Ренгач, руководитель международного союза промышленников и предпринимателей Артем Чайка, а также сотрудники завода.

Напомним, что соглашение о создании предприятии было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций составила 3,2 млрд рублей. Продукция предприятия востребована в фармацевтике, химической и пищевой промышленности, в очистке воды для котельных.

«Компания приняла решение инвестировать ещё порядка 3 млрд рублей в строительство второй очереди производства. Это позволит увеличить его мощность на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест, - пояснил Алексей Дюмин. - Это важный проект для всей Тульской области».

Александр Ренгач поблагодарил губернатора за поддержку проекта. На деньги региона отремонтирована дорога к стройплощадке, которая также будет приносить пользу и жителям ближайших населённых пунктов.

Отметим, что на заводе используются современные технологии. Добыча соли происходит путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей и выпариванием рассола до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.

В апреле в своем Послании Алексей Дюмин отметил, что Тульская область находится в центре крупнейшего в Центральном федеральном округе соляного бассейна. А учитывая, что соль в ЦФО в основном привозная, в том числе из-за рубежа, в регионе необходимо создавать индустрию глубокой переработки и биотехнологий.