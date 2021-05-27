Таджики стали самыми популярными женихами Москвы, а украинки – невестами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В столичных ЗАГСах посчитали, сколько браков с иностранцами с начала года заключили москвичи. Пандемия внесла свои коррективы и межнациональных союзов оказалось чуть меньше, чем обычно.
Всего было зарегистрировано 2,5 тысячи браков. Это на 13% меньше, чем за тот же период 2020 года и на 15% меньше, чем в 2019 году.
Из иностранных женихов москвички предпочитают граждан Таджикистана, а москвичи – украинок. Несмотря на частично закрытые из-за пандемии границы, в столице продолжают появляться интернациональные ячейки общества, правда, в меньшем количестве, чем в прошлые года.
Мужчины иностранцы чаще находят невест в столице. Российскими женами обзавелись 1500 женихов из других стран.
А вот иностранные невесты довели до загса 1200 российских мужчин.
Каких иностранных женихов предпочитают москвички:
Из Таджикистана – 355,
Из Азербайджана – 208,
Из Украины – 142,
Из Кыргызстана – 141,
Из Беларуси – 107,
Италия – 4,
Италия - 3,
США, Ирландия, Канада, Черногория – по 1 браку,
Где находят иностранных невест москвичи:
Украина – 280,
Кыргызстан – 221,
Республика Беларусь – 102,
Молдова - 84,
Узбекистан - 77,
Азербайджан – 62,
Германия и Франция – по 2 брака,
Греция, Камерун, Польша и Словения – по 1 браку.
- Многие интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и культурным обычаям. Часто заграничные партнеры появляются на церемонии в своих национальных свадебных нарядах, - рассказали сайту mk.ru в пресс-службе Управления московских ЗАГС.