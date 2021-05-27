ЦОДД готовит обращение в прокуратуру и МВД после задержания пьяного Элджея

ЦОДД готовит обращения в прокуратуру и МВД после задержания пьяного рэпера Элджея. Фото: Инстаграм

Центр организации дорожного движения сообщил, что готовит обращение в прокуратуру и ГУ МВД после задержания рэпера Элджея.

- На рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), — сообщил центр в Telegram-канале Дептранса Москвы.

В ЦОДД отметили, что, несмотря на свой статус звезды, рэпер должен быть наказан по всей строгости закона. Центр готовит официальное обращение в прокуратуру и ГУ МВД.

Напомним, 26 мая автомобиль артиста остановили на одном из постов ДПС на проспекте Маршала Жукова, он двигался в направлении области. Пара возвращалась в свой загородный коттедж из ночного клуба в центре столицы. Как сообщил источник kp.ru, артист предлагал крупную сумму, чтобы откупиться от полицейских, но те были неприступны.