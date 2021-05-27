В Киеве заявили, что сближение России и Белоруссии угрожает Украине

Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Белоруссии угрожает Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Белоруссии является угрозой для его страны.

- Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <...> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии, — сказал он в эфире телеканала "1+1".

Кулеба отметил, что этот "риск" нужно учитывать, принимая различные решения. Также по мнению украинского министра, белорусский лидер Александр Лукашенко своими действиями лишает "цивилизованного диалога" Белоруссию и Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что заявления о потенциальном конфликте Москвы и Киева являются очередным вымыслом украинской стороны. Как отметил Руденко, подобными заявлениями Киев отвлекает внимание жителей от внутренних проблем, в том числе тех, что связанны с «падением популярности правящей партии».